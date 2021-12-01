Не стало замглавного редактора газеты «Мещерские вести» Татьяны Кузьминой

Не стало замглавного редактора газеты «Мещерские вести» Татьяна Кузьмина.

30 ноября 2021 года на 65-м году жизни умерла Татьяна Николаевна Кузьмина, заместитель главного редактор газеты «Мещерские вести» (Касимов и Касимовский район). Печальную весть сообщила «Пресса».

В 1960-е годы семья Татьяны Николаевны переехали в Касимов из Сибири. Трудовой путь Татьяна Кузьмина начала на Касимовской информационно-вычислительной станции. Но как она сама говорила, путевку в жизнь ей дал комсомол.

«Профессионал высокого класса, добрый друг и верный товарищ Татьяна Николаевна навсегда останется в наших сердцах. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким этого замечательного человека», - говорится в некрологе.