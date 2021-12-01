Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 14:59

Не стало замглавного редактора газеты «Мещерские вести» Татьяны Кузьминой

Издательство "Пресса" выразило соболезнование родным и близким покойной
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Не стало замглавного редактора газеты «Мещерские вести» Татьяна Кузьмина.

Не стало замглавного редактора газеты «Мещерские вести» Татьяна Кузьмина.

30 ноября 2021 года на 65-м году жизни умерла Татьяна Николаевна Кузьмина, заместитель главного редактор газеты «Мещерские вести» (Касимов и Касимовский район). Печальную весть сообщила «Пресса».

В 1960-е годы семья Татьяны Николаевны переехали в Касимов из Сибири. Трудовой путь Татьяна Кузьмина начала на Касимовской информационно-вычислительной станции. Но как она сама говорила, путевку в жизнь ей дал комсомол.

«Профессионал высокого класса, добрый друг и верный товарищ Татьяна Николаевна навсегда останется в наших сердцах. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким этого замечательного человека», - говорится в некрологе.