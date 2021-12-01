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Экономика1 декабря 2021 13:56

В рязанском парке планируют построить бистро «Крошка Картошка»

Городская администрация одобрила строительство общепита в микрорайоне Кальное
Источник:kp.ru
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Администрация Рязани дала разрешение на строительство в зеленой зоне, расположенной на Муромском шоссе здания кафе. Соответствующее постановление мэрии опубликовано 1 декабря.

По информации, озвученной ранее на публичных слушаниях, рядом со строящимся жилым комплексом «Еврокласс» планируют открыть заведение, работающее по франшизе «Крошка Картошка». Оно расположится в парке рядом с ЖК.

Эта популярная сеть бистро с 1998 года специализируется на приготовлении печеного картофеля с различными наполнителями.