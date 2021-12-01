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Политика1 декабря 2021 13:40

Александр Голованов стал прокурором Советского района Рязани

До этого он руководил в Чучковском и Клепиковском районах
Источник:kp.ru
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Александр Голованов возглавил прокуратуру Советского района Рязани.

Александр Голованов возглавил прокуратуру Советского района Рязани.

В прокуратуре Советского района города Рязани сменился руководитель. Им стал Александр Голованов, с мая 2019 года работавший прокурором Клепиковского района. Как уточнили «КП-Рязань» в пресс-службе областной прокуратуры, приказ издан 26 ноября 2021 года.

42-летний старший советник юстиции Голованов – уроженец Рязани. Начинал помощником и старшим помощником прокурора Рязанского района, затем дослужился до заместителя прокурора Октябрьского района. В качестве руководителя перед Клепиковским районом Голованов был командирован в Чучковский район.