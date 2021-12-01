Любимов: Каждый должен подходить к своим обязанностям так, как будто это его личная проблема

Открывая встречу, Николай Любимов напомнил, что 1 декабря отмечается 20 лет со дня создания «Единой России». О том, что у партии есть кредит доверия, подтверждают результаты выборов 19 сентября. «Мы в ответе за то, что обещали сделать, за то, что воплотили в народной программе. Она была создана по предложениям граждан и должна ответить на вопросы, которые поставили люди», – подчеркнул глава региона.

Присутствующие задали Андрею Макарову ряд вопросов. В частности, участники встречи поинтересовались, насколько рассмотренный в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы устойчив к рискам. По словам парламентария, они неизбежны, и предусмотрены. «Бюджет сверстан таким образом, что все социальные обязательства государства финансово обеспечены. И не на три года, а на перспективу», – добавил он.

Также прозвучали вопросы, касающиеся депутатского контроля в ходе приемки объектов. По мнению депутата Госдумы, вопрос не в том, кто и как принимает объект. «Вопрос в том, что у нас лучшим приемщиком любого объекта, не важно – дороги, дома, двора, являются сами люди. Для чего здесь нужен депутат? Для того, чтобы человек мог к нему прийти и сказать: «Есть такая проблема», – отметил Андрей Макаров.

Кроме этого, парламентарий от Рязанской области ответил на вопросы, касающиеся регулирования цен, поддержки бизнеса, финансирования здравоохранения и другие.

Подводя итог встречи, Николай Любимов отметил, что часто то, как работает исполнительная власть в регионе, не устраивает людей. «Каждый должен подходить к своим обязанностям так, как будто это его личная проблема. Мы этого обязательно добьемся, и, я надеюсь, это поняли большинство наших сотрудников. Вы вместе со своими избирателями участвуете во всех видах контроля, и никто не посмеет вас не послушать», – сказал лидер рязанских единороссов.

На правах рекламы.