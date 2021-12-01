В Рязанской области началась Декада приемов граждан

«С 1 по 10 декабря на вопросы рязанцев ответят депутаты, сенаторы, главы и специалисты региональных министерств и ведомств. Приемы пройдут как в очном, так и в дистанционном форматах по предварительной записи», – рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Для удобства заявителей каждый день Декады посвящен определенной тематике. Подробный график доступен по ссылке.

«Декада приемов – уникальная возможность получить консультации специалистов различных профилей в течение 10 дней», – считает координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома Елена Синица.

Записаться на прием можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23. Письменные обращения можно направить по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А), на электронный адрес op@ryazan.er.ru или опустить в почтовый ящик, расположенный у входа в приемную.

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