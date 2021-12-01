Вице-премьер по ЦФО раскритиковал градостроительные регламенты есенинских мест

Проблемы каждого региона России по версии закрепленных за ними вице-премьеров опубликовал РБК. В тексте говорится, что курирующий ЦФО Дмитрий Григоренко среди приоритетных вопросов в Рязанской области назвал развитие туризма.

В частности, вице-премьера смущает корректировка ограничений на строительство гостиниц и сельхозпостроек на территории достопримечательного места «Есенинская Русь». Издание уточняет, что речь идет о въездной зоне музея-заповедника Сергея Есенина.

- По градостроительным регламентам музея-заповедника во въездной зоне нельзя вести гостиничную деятельность, что серьезно ограничивает развитие инфраструктуры туризма, - цитирует Григоренко РБК.

Отмечается, что в границах «Есенинской Руси» площадью более 40 тыс. га находятся 42 населенных пункта. Для них действуют те же регламенты, что и для въездной зоны музея-заповедника.