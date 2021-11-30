Молодой рязанец совершил разбойное нападение на кафе

На улице Пушкина в Рязани совершено разбойное нападение на алкомаркет, зарегистрированный как кафе. По подозрению в преступлении задержан 28-летний горожанин, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полиция опубликовала фрагмент записи камеры видеонаблюдения, установленной в заведении, и она похожа на отрывок из комедийного фильма. Парень с куском пластмассы в руках, изображавшим пистолет, и в шапке с прорезями для глаз ворвался в помещение и стал потребовать выручку из кассы. Продавщица оказалась не из пугливых и активно мешала наглецу — толкала руками, защищалась стулом и бутылкой. Неловкий налетчик отмахивался, то ронял кассу, то не мог перебраться через прилавок, то никак не справлялся с входной дверью.

В полиции отмечают, что к нападению молодой человек подготовился:

«Подойдя ко входу в кафе, он переоделся и надел маску, затем злоумышленник избавился от одежды, в которой заходил в помещение, но эти уловки не помогли», - сообщает УМВД по Рязанской области.

Добычей горе-разбойника стали несколько тысяч рублей. Против него возбудили уголовное дело.