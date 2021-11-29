Рязанец, запинавший до смерти отца, отправился на 8 лет в колонию

В Рязани осудили 42-летнего жителя поселка Мурмино, который насмерть забил ногами собственного отца, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Как установили следователи и суд, 7 апреля в Мурмине произошел конфликт между близкими родственниками. Во время ссоры пьяный мужчина ногами жестоко избил собственного отца. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

«Причиной драки стало то, что пожилой мужчина высказывал в адрес сына претензии, что тот нигде не работал и жил за его счет», - говорится в сообщении.

Рязанский районный суд изучил все материалы дела и приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 8,6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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