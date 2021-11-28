Десять улиц Рязани в воскресенье остались без света

В воскресенье, 28 ноября, десять улиц Рязани остались без электричества. Причина - аварийное отключение. В электросетях «КП-Рязань» сообщили, что все дело в аварийном отключении. На месте происшествия уже работают энергетики, перед поставили задачу как можно скорее восстановить электроснабжение.

Если говорить конкретно, то речь идет об улицах Быстрецкая, Верхняя, Зубковой, Кальная, Касимовское шоссе, Новоселов, Окская, Советской Армии, Тимакова, Тимуровцев.

По предварительной информации, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Кроме того, 29 ноября (понедельник) в Рязани обесточат для ремонта воздушной линии с 09:30 до 16:00 дома по следующим адресам:

- 5-й проезд Новой, д. с 1 по 14, д. 16, д. 22;

- 6-й проезд Новой, д. с 1 по 11, д. с 13 по 15, д. 17;

- ул. Тургенева, д. 14, д. 16, д. 16а, д. с 18 по 21, д. с 23 по 26, д. 28, д. 30;

- ул. Радиозаводская, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31;

- ул. Белинского, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14;

- ул. Боголюбова, д. 78 стр. 2, д. 80 стр. 2;

- проезд Белинского, д. с 3 по 13, д. 15.