Аквапарк «Окская жемчужина» в Рязани оштрафовали на 25 тысяч рублей

Аквапарк «Окская жемчужина» (юридическое лицо ООО «Интер Парк») наказали за нарушением санитарно-эпидемиологических мероприятий во время коронавирусных ограничений. Говоря проще, в аквапарке работали детские аттракционы, горки, а администрация заведения принимала посетителей, несмотря на запрет властей.

Рассмотрев материалы дела Рязанский районный суд оштрафовал ООО на 25 тысяч рублей.

Отметим, что постановление суда к настоящему времени не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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