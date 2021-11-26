Аквапарк «Окская жемчужина» в Рязани оштрафовали на 25 тысяч рублей

Аквапарк «Окская жемчужина» (юридическое лицо ООО «Интер Парк») наказали за нарушением санитарно-эпидемиологических мероприятий во время коронавирусных ограничений. Говоря проще, в аквапарке работали детские аттракционы, горки, а администрация заведения принимала посетителей, несмотря на запрет властей.
Рассмотрев материалы дела Рязанский районный суд оштрафовал ООО на 25 тысяч рублей.
Отметим, что постановление суда к настоящему времени не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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