Рязанский митрополит Марк уехал в Венгрию

Рязанский митрополит Марк отправился в Европу с архипастырским визитом. Владыка посетил Венгрию.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отправился по работе в Венгрию, сообщает пресс-служба епархии. Напомним, Марк является правящим архиереем Венгерской епархии.

В Будапеште владыка ознакомился с объемом и качеством восстановительных работ внутри Успенского кафедрального собора, с удовлетворением отметив, что реставрация близка к завершению.

После этого рязанский митрополит побывал в одном из старейших русских храмов в Европе – бывшей императорской придворной церкви мученицы царицы Александры в Иреме и на месте предполагаемого будущего епархиального кладбища.

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