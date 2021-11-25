Власти Рязани официально запланировали изменение маршрута №96

Администрация Рязани внесла изменения в документ планирования городских перевозок относительно маршрута №96 (ДПР-5 - ОЭМЗ института «Гинцветмет»). С 28 мая 2022 года его сильно перекроят и удлинят более чем на 5 километров.

После изменений 96-е будут следовать через улицу Грибоедова и горбольницу №4, Голенчинское шоссе и микрорайон Братиславский. Далее через улицу Чернышевского (если из центра) либо улицы Островского и Братиславскую (если из Горрощи). Интересный момент - заезд в обоих направлениях к БСМП и к Богородскому кладбищу. Конечной остановкой при этом станет БЦ «Олимп».

На маршруте будет разрешено работать только машинам среднего класса, а не малого. При этом их количество снизится с 26 до 10 единиц.