Два молодых рязанца ограбили таксиста, ранив его ножом

Ограбившие и ранившие таксиста ножом рязанцы задержаны. Фото: УМВД по Рязанской области.

В Рязани на улице Бирюзова произошло вооруженное нападение на 22-летнего таксиста. Двое неизвестных избили молодого человека, ударили ножом в ногу, отобрали деньги, телефон и машину, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Доехав до указанного при заказе такси дома, клиенты попросили водителя подождать и, вернувшись, напали на него. Стали сыпаться удары, нож вонзился в голень… Заполучив 10 тыс. рублей и смартфон, грабители вытолкнули таксиста из машины и уехали на его «Ладе Весте» в неизвестном направлении.

Дальше соседнего квартала они не уехали – врезались в столб. Очень скоро обоих задержали. Это оказались 25-летний наркозависимые рязанцы, один из который судим за убийство, причинения тяжкого вреда здоровью и разбой, а другой – за кражу и грабеж.

На улицу Бирюзова наркоманы приехали за закладкой «синтетики», купленной через интернет, но ничего не нашли. Тогда-то к ним и взбрела в голову очередная криминальная идея.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело. Пока о грабеже, но скоро может добавиться угон.