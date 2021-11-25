Губернатор Николай Любимов прокомментировал принятие закона о федеральном бюджете

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, основной финансовый документ на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. «У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач: социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми», – отметил Вячеслав Володин.

Суммы, направленные на реализацию нацпроектов, будут возрастать. Так, финансирование составит: в 2022 году – 2,74 трлн. рублей, в 2023 – 2,88 трлн. рублей, в 2024 – 2,98 трлн. рублей.

Один из приоритетов: сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов. В следующем году сумма дотаций на эти цели по стране составит 758 млрд. 580 млн. рублей, что на 5,6 %, больше показателя 2021 года. При распределении субсидий на выравнивание в качестве критерия самообеспеченности теперь применяется коэффициент 0,9 (ранее 1,0). В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей.

Депутаты Госдумы также приняли постановление, содержащее более 20 пунктов. «Это фактически наш с вами план работы по реализации норм бюджета и не только – по решению многих вопросов, которые звучали от различных Комитетов. И надо отдать должное Комитету по бюджету и налогам: они все их постарались обобщить в этом постановлении», – сказал Председатель нижней палаты парламента. Он отметил, что в документе отражены рекомендации Правительству РФ о внесении в Госдуму инициатив по решению различных проблем.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, бюджет основан на положениях Народной программы и поручениях Президента. Расходы на социальные направления по инициативе «Единой России» были увеличены на 107 млрд. рублей. «Народная программа «Единой России» написана для того, чтобы решать проблемы людей», - подчеркнул парламентарий.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал принятие бюджета важнейшим событием, которое во многом определит перспективы, как страны, так и каждого региона на ближайшие три года. «Расходная часть федерального бюджета обеспечит выполнение социальных обязательств и поручений Президента, обозначенных в Послании Федеральному Собранию и на съезде партии «Единая Россия». Мощная поддержка субъектов со стороны федерального центра позволит нам обеспечить свой бюджет развития Рязанской области», - сказал Николай Любимов.

Написано пресс-службой рязанского правительства.