От расстрелянной в Полянах собаки отказались в Рязани, сейчас она живет в Финляндии. Фото: "Ока".

Дворняжка по кличке Белла уехала жить в Финляндию, сообщает телекомпания «Ока». Белла обрела дом в русскоговорящей семье, в Рязани же собаку никто брать не захотел.

Дворняга была среди собак, которых неизвестные расстреляли весной 2021 года в селе Поляны Рязанского района. Обнаружили Беллу неподвижно лежащей в луже крови.

Врачам-ветеринарам удалось спасти собаку. Многие рязанцы откликнулись на призыв о помощи и перечисляли деньги, но вот потом никто взять беднягу к себе не решился...

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