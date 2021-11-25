Спорткомплекс в рязанском райцентре построят в 2022 году за 250 млн рублей

ФОК в Милославском будет построен по образу и подобию спасского. Фото: ГАУ РО "СШ "Евпатий Коловрат"

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в поселке Милославское в 2022 году. На это выделено 247 млн рублей. Такова максимальная стоимость работ на электронном аукционе.

Исходя из проектной документации, ФОК с бассейном будет аналогичен (или почти аналогичен) тому, который имеется в городе Спасск-Рязанский. Спортивный, тренажерный залы, зал для борьбы и другие необходимые помещения в проекте имеются.

Завершить строительство планируется не позднее 1 ноября 2022 года.