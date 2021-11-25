Александр Бастрыкин поможет многодетной рязанке, у которой на Камчатке погиб муж.

Рязанка пожаловалась главе СК России Александру Бастрыкину на следователей из города Елизово, находящегося на Камчатке. По мнению женщины, они неподобающим образом расследуют обстоятельства гибели ее мужа.

Тело мужчины с множественными ножевыми ранами обнаружили на Камчатке, куда он приехал работать на рыбном промысле. Следователи местного отдела Инна Шкрамада и Иван Хохлов посчитали, что приезжий из Рязани покончил жизнь самоубийством. Вдова покойного считает, что его убили.

Камчатские следователи Инна Шкрамада и Иван Хохлов посчитали, что муж женщины покончил жизнь самоубийством, несмотря на несколько ножевых ран.

Кроме того, женщина пожаловалась на некорректное поведение вышеуказанных следователей, на их «полное равнодушие к горю в ее семье, где без отца остались трое детей».

Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство следователей главного следственного управления СК России. Более того, председатель СК предложил женщине помощь со стороны ведомства в решении социальных вопросов, в том числе по образованию детей.

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