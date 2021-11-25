Под Рязанью открыли приют для беременных женщин и мам с детьми

Под Рязанью открыли шелтер для беременных женщин и мам с детьми.

В селе Поляны Рязанского района открылся Центр временного пребывания для беременных женщин и мам с детьми, которые по разным причинам попали в сложную жизненную ситуацию. Расположен приют «Солнечный дом» на территории городка приемных семей.

В центре «Солнечный дом» помогают женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В центре обещают помогать женщинам с социальными, юридическими и психологическими вопросами, а также предоставить временное проживание на базе «Солнечного дома».

Все услуги беременным женщинам, а также мамам с детьми до 7 лет, оказываются бесплатно. Как попасть в приют для женщин, можно узнать непосредственно у руководителя Натальи Цыпич по телефону: 8-920-963-07-05.

Как долго женщины могут пожить в центре "Солнечный город", не сообщается.

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