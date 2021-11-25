В ДТП под Рязанью пострадали пять человек, среди них младенец

Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе Спас-Клепики – Рязань 24 ноября.

Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе Спас-Клепики – Рязань 24 ноября. Среди них – восьмимесячный ребенок, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Примерно в полутора десятках километров от Рязани – у поворота на Поляны (со стороны Солотчи) – столкнулись «Лада Калина» и Ford Fiesta. Отечественным авто управляла 18-летняя девушка, которая, по предварительной информации, не справилась с управлением. Случилось это, когда на часах было около 19:40.

В «Ладе» помимо девушки-водителя пострадали пассажирки в возрасте 19 лет и 21 года. В больницу также доставили водителя Ford – 34-летнюю женщину – и ехавшую с ней восьмимесячную девочку.

В Ford пострадали 34-летняя женщина-водитель и ехавшая с ней восьмимесячная девочка