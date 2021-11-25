Рязанские трубы этой зимой могут согреть более 16 тысяч котиков

Общероссийский народный фронт провел мониторинг «С теплом - труба», по итогам которого был составлен шуточный рейтинг городов по протяженности теплотрасс с поврежденной изоляцией. Шуточным рейтинг стал благодаря особенной системе подсчетов километража таких труб в … греющихся котиках. Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому упитанному коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой.

Рязань заняла в этом рейтинге тепловых потерь второе место. Протяженность теплотрасс с поврежденной теплоизоляцией здесь составила 4,9 км, или 16 332 кота. Активисты на основе своих наблюдений также привели список городских улиц, где на оголенных трубах в ближайшую зиму может согреться множество замерзающих животных. Это улицы Боголюбова, Тимуровцев, проезд Речников, 20-23, Южная окружная дорога, 38, 39, улицы Лермонтова, Черновицкая, 29, Коломенская (за дворцом бракосочетания).