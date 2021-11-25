Завершились поиски рязанца, бесследно пропавшего еще в сентябре

27-летнего рязанца Станислава Грушина, пропавшего еще в сентябре, нашли живым.

Завершились поиски 27-летнего Станислава Грушина, который в конце сентября 2021 года вышел из дома в поселке Гусь Железный Касимовского района и исчез. Все это время его искали полиция и волонтеры всех поисковых отрядов Рязанской области, ориентировку разослали и по другим регионам.

«Сына нашли. С ним все в порядке», - коротко сообщила «КП-Рязань» мама мужчины.

В настоящее время Станислав находится в кругу родных и близких. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробности происшествия уточняются.

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