В 11 населенных пунктах Рязанской области 25 ноября отключат электричество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 ноября 2021 года в пяти (5) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Пронский район:

- село Пахомово, деревня Петровка — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Васильевка, деревня Дмитриевка — с 09:00 до 17:00;

- село Канино — с 10:00 до 16:00.

Захаровский район:

- деревня Пупкино, деревня Летники — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Горностаевские Выселки — с 09:00 до 17:00.

Кроме того, по данным администрации Рязанского района, 24 ноября отключат электричество в деревне Шахманово, селе Коростово и поселке Прудный. Там из-за отключения воздушной линии электроснабжения не будет с 10:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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