В 11 населенных пунктах Рязанской области 25 ноября отключат электричество.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
25 ноября 2021 года в пяти (5) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Пронский район:
- село Пахомово, деревня Петровка — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- деревня Васильевка, деревня Дмитриевка — с 09:00 до 17:00;
- село Канино — с 10:00 до 16:00.
Захаровский район:
- деревня Пупкино, деревня Летники — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- деревня Горностаевские Выселки — с 09:00 до 17:00.
Кроме того, по данным администрации Рязанского района, 24 ноября отключат электричество в деревне Шахманово, селе Коростово и поселке Прудный. Там из-за отключения воздушной линии электроснабжения не будет с 10:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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