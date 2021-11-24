В Рязани на Окском проезде погибла 50-летняя женщина

Днем в среду, 24 ноября, в Рязани погибла 50-летняя женщина. Ее тело обнаружили под окнами жильцы многоэтажного дома на Окском проезде. Причиной смерти, по предварительным данным, стали травмы, полученные при падении с большой высоты – пятого этажа.

В настоящее время по факту обнаружения тела следователи Московского МСО г. Рязань СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.