Первым лицам Рязанской области предложили устроить летом новый праздник

Рязанский губернатор Николай Любимов и председатель облдумы Аркадий Фомин получили письма от Ассоциации производителей и продавцов предметов русского народного быта и национальной одежды «Русский Домострой». В обращении директор организации Николай Евсенкин предлагает провести «на благословенной Рязанской Земле настоящий праздник Русского Духа» - День косоворотки - с не вполне четким посылом.

По словам организатора, миссией праздника является укрепление национального единства русского народа и всех коренных народов Российской Федерации.

«С закреплением в статье 68 Конституции России особого статуса русского народа как «государствообразующего народа Российской Федерации» возрастает значимость визуальных и материальных символов «русскости». Одним из наиболее популярных таких символов является «косоворотка» как аутентичная и уникальная рубашка русских мужчин», - утверждается в письме.

Николай Евсенкин также предлагает Любимову и Фомину включить в свой повседневный деловой гардероб национальную русскую рубаху с косым воротом.

Насаждаемый праздник уже организовывали с разным успехом в других регионах страны 12 июля. В 2020 году День косоворотки, по словам организаторов, отметили в Калининградской, Свердловской, Калужской, Новосибирской, Орловской, Новгородской областях, а также в Крыму и Карелии.