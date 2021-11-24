В полиции назвали два самых популярных приема для отъема денег рязанцев

Рязанская полиция обратилась к жителям региона с просьбой быть внимательными к своим банковским счетам и деньгам, хранящимся на них. Начальник отдела ОДУУП и ПДН регионального УМВД Василий Грищенко назвал два самых популярных способа отъема у рязанцев денежных средств.

- Первый из них хорошо известен. Под видом сотрудника службы безопасности банка злоумышленники сообщают доверчивым рязанцам, что в мобильном приложении кто-то оформил кредит на их имя. Дальше мошенники выманивают у жертвы персональные данные, пин-коды и текст из смс-сообщения, - рассказал полицейский.

Делается это якобы, для того чтобы перевести деньги для сохранности на резервный счет. В УМВД предупредили, что делать этого ни в коем случае нельзя, так можно точно лишиться средств.

Второй по популярности способ - шантаж близкими людьми. Мошенники звонят и представляются сотрудником силового ведомства, сообщают, что ваш родственник попал в неприятности и предлагают уладить вопрос за вознаграждение.

- Не делайте этого. Во-первых, это считается взяткой. Во-вторых, удостоверьтесь в произошедшем. Свяжитесь с родственником, с которым, по мнению звонившего, что-то случилось. С вероятностью 99% близкий ответит вам, что с ним все в порядке, - рассказал Василий Грищенко.