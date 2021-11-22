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Общество22 ноября 2021 7:48

Рязанцы в ТЦ «Премьер» устроили перепалку с персоналом из-за QR-кодов

Свои действия они объясняют борьбой за свободу передвижения
Источник:kp.ru
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Рязанка записала на видео перепалку с персоналом ТЦ «Премьер» из-за проверки QR-кодов. Посетители отказались предоставлять какие-либо документы и попытались пройти в торговый зал супермаркета «Ашан», однако дважды были остановлены охранниками.

Сами авторы, публикуя ролик, обратились к охранникам.

«Мы правда видим, что вы устали, что вы хорошие люди. Но мы не сдадимся», - заявили они.

Свои действия противники QR-кодов объясняют борьбой за свободу передвижения и рассматривают их как одно из звеньев некой цепочки.

«Если сопротивляемся мы, сдаются охранники. Начинают сопротивляться начальству. Начальство идет дальше», - рассуждают авторы.