Рязанцы в ТЦ «Премьер» устроили перепалку с персоналом из-за QR-кодов

Рязанка записала на видео перепалку с персоналом ТЦ «Премьер» из-за проверки QR-кодов. Посетители отказались предоставлять какие-либо документы и попытались пройти в торговый зал супермаркета «Ашан», однако дважды были остановлены охранниками.

Сами авторы, публикуя ролик, обратились к охранникам.

«Мы правда видим, что вы устали, что вы хорошие люди. Но мы не сдадимся», - заявили они.

Свои действия противники QR-кодов объясняют борьбой за свободу передвижения и рассматривают их как одно из звеньев некой цепочки.

«Если сопротивляемся мы, сдаются охранники. Начинают сопротивляться начальству. Начальство идет дальше», - рассуждают авторы.