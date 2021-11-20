В администрации Рязани сообщили, что полумиллионный город убирают всего 50 человек

Фото: пресс-служба администрации Рязани.
20 ноября на уборку снега с городских улиц вышло всего 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.
«Они задействованы в очистке пешеходных зон, тротуаров, лестниц, остановок от снега. В случае заморозков их будут обрабатывать противогололедным средством», - сообщили в ведомстве.
Также в администрации рассказали, что в уборке пешеходных зон будет задействована малая механизированная техника. А именно тракторы-щетки.
Правда, не известно способны ли полсотни рабочих и техника с щетками сделать так, чтобы тротуары полумиллионного города находились зимой в нормативном состоянии.
Помимо этого, мэрия отчиталась о том, что за сутки с городских улиц вывезен 21 кубический метр снега, а для обработки городских территорий использовано 17 кубометров песко-соляной смеси.
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