В администрации Рязани сообщили, что полумиллионный город убирают всего 50 человек

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

20 ноября на уборку снега с городских улиц вышло всего 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

«Они задействованы в очистке пешеходных зон, тротуаров, лестниц, остановок от снега. В случае заморозков их будут обрабатывать противогололедным средством», - сообщили в ведомстве.

Также в администрации рассказали, что в уборке пешеходных зон будет задействована малая механизированная техника. А именно тракторы-щетки.

Правда, не известно способны ли полсотни рабочих и техника с щетками сделать так, чтобы тротуары полумиллионного города находились зимой в нормативном состоянии.

Помимо этого, мэрия отчиталась о том, что за сутки с городских улиц вывезен 21 кубический метр снега, а для обработки городских территорий использовано 17 кубометров песко-соляной смеси.

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