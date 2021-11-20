В Спасском районе при пожаре погиб 52-летний мужчина

19 ноября в селе Торчино Спасского района произошел пожар в дачном доме в результате которого погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13.08. На тушение выезжали два автомобиля МЧС и четверо пожарных. Площадь, охваченная огнем, составила 60 квадратных метров.

Причины ЧП и ущерб устанавливаются.

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