Передача спортзала «Единство» в Рязани центру вакцинации подтвердилась

Спортивный зал СШОР «Единство» действительно будет передан для нужд центра вакцинации. Последний расположен по тому же адресу - улица Каширина, 1 - и, по мнению властей, требует расширения. Произойдет оно за счет места, где порядка 450 детей занимаются баскетболом и волейболом.

На заседании опертаба по COVID-19, которое состоялось 19 ноября, прозвучала информация, что спортзал используют для прививок вторым компонентом вакцины.

“При этом воспитанники спортивной школы смогут продолжить занятия без прерывания тренировочного процесса, администрацией города для этого будут предоставлены необходимые помещения”, - сообщают по итогам заседания.