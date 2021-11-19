Рязанская область закупит приборы для детей с диабетом на федеральные средства

Рязанская область получит более 400 млн рублей из федерального бюджета на “решение вопросов здравоохранения”. Одна из целей - покупка приборов для неинвазивного контроля уровня сахара в крови. Эти приборы предназначаются детям, страдающим сахарным диабетом.

“Вопрос льготного обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга считаю очень важным. Это позволит не только избежать осложнений, но и повысить качество их жизни”, - приводит пресс-служба областного правительства слова губернатора Николая Любимова.

Остальные деньги, по словам Любимова, направят на решение “других нерешенных проблем” Среди них представители власти называют вопросы, связанные с оплатой труда медиков и обеспечением пациентов лекарствами.

Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на депутата Госдумы РФ Андрея Макарова, дополнительное финансирование из федеральной казны будет закладываться в бюджет региона ежегодно.