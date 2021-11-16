В Рязани проверили соблюдение масочного режима в транспорте

16 ноября сотрудники городского управления транспорта совместно с полицейскими проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.
В рамках рейда в Советском районе областного центра специалисты посетили конечные остановки. Водителям и пассажирам напомнили о необходимости носить маски.
По итогам с 58 рязанцами провели разъяснительные беседы, а в отношении одного гражданина составили административный протокол.
Отмечается, что рейды продолжатся и станут постоянными на время усиления противоэпидемических мер.
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