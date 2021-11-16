УРТ набирает водителей на зарплату до 65 тыс. рублей

МУП "УРТ" проводит набор водителей, кондукторов, слесарей по обслуживанию автопарка и автоэлектриков. Фото: admrzn.ru

В Рязани муниципальное транспортное предприятие - «Управление рязанского троллейбуса» - проводит набор водителей, кондукторов, слесарей по обслуживанию автопарка и автоэлектриков. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что руководство МУП «УРТ» изменило систему оплаты труда. Теперь учитываются показатели эффективности для сотрудников. Водителей поощряют за выполнение плана рейсов, безаварийное вождение, чистоту в салоне, кондукторов - за культуру обслуживания пассажиров и кассовую дисциплину. Благодаря это, если верить чиновником, зарплаты увеличились.

«Так, водители категорий D и E смогут зарабатывать до 60-65 тысяч рублей соответственно, слесари по 45 000, а электрики – по 50 тысяч рублей», - заявили в администрации Рязани.

Власти напомнили, что в учебном центре УРТ бесплатно обучают водителей с последующим трудоустройством. В ходе шестимесячного обучения платят стипендии - 20 тыс. рублей. Подать заявку можно в отделе кадров предприятия.

«Проконсультироваться по интересующим вопросам можно по телефону: (4912) 95-23-81», - говорится в сообщении.