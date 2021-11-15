Против переименования улицы Павлова выступила директор музея-усадьбы ученого

Иван Павлов, будучи всемирно известным ученым, в 1935 году посетил родной дом. Фото из фондов МБУК "Музей И.П. Павлова".

Директор музея-усадьбы И.П. Павлова в Рязани Наталья Загрина выступила против переименования улицы, которая носит имя великого ученого. Помочь «вразумить» автора этой идеи - краеведа Игоря Канаева - она попросила на своей странице в Facebook.

По словам Загриной, Канаев «с некоторой периодичностью» призывает вернуть улице Павлова название Никольская, какое она носила до 1964 года. Загрина напомнила, что Иван Павлов - первый в России Нобелевский лауреат и один из известнейших людей Рязанской области, который родился на этой улице в 1849 году.

«Иван Петрович Павлов на весь мир прославил нашу Рязань, а мы вычеркнем. Если уж так хочется — в скобках напишите: бывшая Никольская» - возмутилась Наталья Загрина.