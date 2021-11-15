Глава Криушинского сельского поселения не представляет, какой дом могли подарить Наталии Орейро

У Наталии Орейро прекрасное настроение - она стала гражданкой Российской Федерации. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА.

В социальных сетях появилась информация о том, что звезда латиноамериканских сериалов Наталия Орейро получила прописку в селе Криуша Рязанской области и частный дом в подарок от своего поклонника.

Глава Криушинского сельского поселения (Клепиковский район) Михаил Смирнов прокомментировал «КП-Рязань», что ничего не знает о получении Наталией Орейро недвижимости в селе.

- Мы, конечно, читаем интернет – новость видели, - рассказал Михаил Николаевич. – Все вместе думали, какой дом ей могли подарить, но что-то так и не поняли.

Напомним, что 10 ноября Наталия Орейро вместе со своим 10-летним сыном получили в российском посольстве в Буэнос-Айресе паспорта граждан РФ.

- Как мост любви между Рио-де-ла-Пата и Россией, так я себя чувствую сегодня, - прокомментировала это событие в своем «Инстаграм» актриса.