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Здоровье15 ноября 2021 10:51

Темпы «новой» вакцинации от COVID-19 в Рязанской области замедлились

И это несмотря на QR-ограничения. Притом статистика по второму компоненту вакцины, наоборот, подскочила
Источник:kp.ru
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С 8 по 14 ноября в Рязанской области первый компонент вакцины против COVID-19 получили 23 тысяч человек. Это меньше, чем неделей ранее, когда прививочные пункты впервые посетили 27 тысяч. Статистику публикует региональная оперативная группа.

Для сравнения: на неделе перед введением QR-кодов, 18-24 октября, тот же показатель составлял более 32 тысяч человек.

При этом, если верить статистике, скачкообразно выросло число тех, кто получил уже второй компонент вакцины. 8-14 ноября их оказалось 78 тысяч, тогда как в прошлую семидневку было 10 тысяч.

Ревакцинированных насчитали меньше – 2,5 тысячи против 4 тысяч человек (и почти 10 тысяч с 18 по 25 октября).