Охранник на пустил рязанского священника на прием к врачу в БСМП

Протоиерея Арсения Вилкова, по его словам, не пустили в рязанскую Больницу скорой медицинской помощи на прием к врачу, потому что он - священник. По крайней мере, так председатель миссионерского отдела Рязанской епархии описал в своем Instagram ситуацию, произошедшую двумя неделями ранее.

«Охранник на входе, увидев меня, недовольно пробурчал: «Куда Вы?». «К врачу на прием». «Вам нельзя», - припомнил диалог служитель церкви.

Как заметил Вилков, поначалу он подумал, что дело в коронавирусных ограничениях, и тогда позвонил врачу, чей ответ был: «Скажите на охране, что я Вас жду».

Однако охранник был непреклонен и якобы заявил, что все равно не пропустит:

«По распоряжению главврача таких, как Вы, пускать не разрешается!», - если верить Вилкову, выпалил собеседник.

Протоиерей считает, что так его и других служителей церкви «выделили в отдельную группу, лишенную права, которое по Конституции РФ принадлежит каждому гражданину страны».