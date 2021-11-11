Попытка включить в бригады «скорых» студентов может оказаться пустышкой

После визита в наш регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко губернатор Николай Любимов поручил обеспечить в Рязани работу 50 бригад скорой помощи – ежедневно, как и положено по нормативам. Вместо нынешних 20. Формировать их планируется из старшекурсников медуниверситета и медколледжа. О том, как потенциально будет развиваться ситуация дальше, предположила в своей статье рязанская «Новая газета».

Как сообщили «КП-Рязань» наши коллеги, такой опыт в городе уже был, однако попытка провалилась. Практических навыков у студентов нет, и к реальной работе с пациентами их не допустят сами медики скорой.

Единственное, на что могут рассчитывать старшекурсники – «носить чемодан и ничего не трогать». Польза от такой практики весьма сомнительна.

Причем, как отмечает «Новая», порядок назначения на подобную практику часто добровольно-принудительный. Ранее «КП-Рязань» уже писала о том, как бывшие сотрудники рязанской скорой жалуются на невыносимые условия.

Есть еще один нюанс. Если создавать 30 дополнительных бригад в смену, то при графике «сутки через трое» это уже 120 новых бригад. Ни такого количества специалистов, ни необходимой техники на станции скорой помощи, по информации наших коллег, нет.