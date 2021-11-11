На Госуслугах рязанке сообщили, что коронавируса не существует

Такие сообщения получила рязанска.

11 ноября, в районе 13 часов, рязанка, прошедшая вакцинацию от коронавируса, обратилась на портал Госуслуг, чтобы уточнить ситуацию с получением QR-кода. На соответствующий вопрос роботу в чате ей прислали в ответ очень странное сообщение.

В нем было написано, что факт существования коронавируса никем не доказан и его вообще не существует.

«Что касается QR-кодов - то они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тоталитарного цифрового контроля», - написано в сообщении.

По словам нашей читательницы, она несколько раз задавала вопрос в разной форме, однако в ответ к ней приходило одно и то же сообщение. Предположительно, произошел взлом, но девушке пока не удалось дозвониться в службу поддержки, чтобы получить консультацию.