Рязанцы получат сертификаты на онлайн-оплату детских секций через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» появилась возможность онлайн-записи в детские секции и кружки. Сервис действует для жителей 13 регионов, в том числе и Рязанской области, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Услуга доступна только для тех пользователей, чья учетная запись подтверждена на портале «Госуслуги». Как сообщили в Минцифры, на портале размещена вся подробная информация о секциях с описанием программы, адресами, расписанием, и именами преподавателей. Это сделано для того, чтобы у граждан была возможность сравнивать между собой разные варианты, и подбирать для себя наиболее подходящий.

Оплачивать занятия полностью или частично можно будет специальным сертификатом дополнительного образования, который выпускается на «Госуслугах» автоматически.

Электронный сертификат предоставляется всем детям от 5 до 18 лет, а размер номинала определяют муниципальные власти. С его помощью ребенок сможет посещать профессиональные, социальные или другие программы, в том числе в частных организациях.

«Благодаря введению сертификатов родители станут участниками распределения бюджетных денег. Наиболее востребованные программы получат дополнительное финансирование», - сообщили в Минпросвещения.