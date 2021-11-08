На остановке «Рязцветмет» загорелся троллейбус №12

Днем 8 ноября в Рязани загорелся троллейбус №12, сообщает пресс-служба городской администрации. Все произошло в 15:40 на остановке «Рязцветмет» на Куйбышевском шоссе.
«Водитель действовал по инструкции - выпустил пассажиров, обесточил троллейбус и попытался потушить огнетушителем», - говорится в сообщении.
По данным властей, пожарные оперативно прибыли на место происшествия и в течение 10 минут локализовали возгорание.
В результате происшествия никто из людей не пострадал, сам троллейбус еще можно восстановить.
В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.
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