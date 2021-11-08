Во вторник в Рязанской области ожидается мокрый снег

Во вторник, 9 ноября, в Рязанской области ожидается мокрый снег. Прогноз погоды от рязанских метеорологов опубликовало на своем сайте региональное МЧС.

9 ноября в регионе сильно похолодает - до -1...+4 градусов. Причем в таких пределах температура воздуха будет и днем, и ночью.

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами умеренные осадки - дождь и мокрый снег. Кое-где на дорогах может даже образоваться гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с. Возможны порывы до 17 м/с.