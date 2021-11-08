Получить или заработать: нужно ли тратить бюджетные деньги на профессиональные спортклубы Рязани

Получить или заработать: нужно ли тратить бюджетные деньги профессиональные спортклубы Рязани. Фото: Павел АВЕРИН

Дискуссия о целесообразности бюджетного финансирования спортивных клубов в Рязани ведется не один год, периодически то затухая, то разгораясь вновь. В настоящее время пять клубов защищают честь рязанщины в турнирах разного уровня по игровым видам спорта – от высшей лиги до первенства ЦФО. Наверняка большинство читателей даже не подозревает о существовании некоторых из них.

Сторонники сохранения финансирования системы в нынешнем виде, в основном, упирают на то, что выступления в этих клубах остается целью многих детей, занимающихся спортом. Противники утверждают, что бюджетная кормушка не способствует стремлению клубов к развитию и, как ни странно, привлечению воспитанников местного спорта.

Одним из критериев целесообразности существования клуба может являться его популярность у болельщиков, которая выражается в посещаемости матчей и частоте упоминания в СМИ. Эти показатели у всех клубов, за исключением, может быть, хоккейного, стремятся к нулю – зрители на матчи не ходят, журналисты, соответственно, о них не пишут.

Что думают по этому поводу наши читатели? Цель нашего сегодняшнего опроса – сформировать ваше мнение и учесть его при подготовке будущего материала «КП-Рязань». Чтобы проголосовать, подпишитесь на канал или перейдите на страницу голосования.

Какой из спортивных клубов должен финансироваться из бюджета?

- футбольный клуб «Рязань», ФНЛ-2, 4-е место группового турнира;

- хоккейный клуб «Рязань», ВХЛ, 25-е место;

- футбольный клуб «Рязань-ВДВ», женщины, Чемпионат России – Суперлига, 6-е место;

- баскетбольный клуб «Рязань», первенство ЦФО, 1-е место;

- волейбольный клуб «Рязань-РГУ», женщины, Чемпионат России, высшая лига «Б», 4-е место группового турнира;

- все, они же защищают честь региона, являются ориентиром для роста юных спортсменов;

- никакой, финансирование должно быть частным, а бюджетные деньги лучше потратить на детский спорт;

- они еще существуют?