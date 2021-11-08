На улице Большой в Рязани в серьезном ДТП пострадала женщина

Днем 6 ноября на улице Большой в Рязани произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 47-летняя жительница Сасова за рулем автомобиля Hyundai Creta не уступила дорогу 42-летнему водителю «УАЗ Патриот», из-за чего и произошло столкновение.

В результате аварии женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.

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