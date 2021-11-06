Рязанцы возмущены работой подрядчика регионального фонда капремонта

Фото: "Типичная Рязань".

Рязанцы, проживающие на улице Великанова, возмущены работой подрядчика регионального фонда капремонта. Об этом они сообщили в группе «Типичная Рязань» в «ВКонтакте».

Горожане рассказали, что в течение месяца рабочие не могут убрать за собой мусор.

«Уже месяц они не могут хотя бы вывезти мусор. За наши деньги, которые они регулярно каждый месяц с нас получают», - написано в сообщении.

Свои слова люди подтвердили фотографиями, сделанными у дома №16 корпус 3. На них можно увидеть недоделанную отмостку, а также грязь и горы строительного мусора.

Фото: "Типичная Рязань".

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