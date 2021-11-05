Урбанисты прогнозируют через 30 лет поглощение Рязани Московской агломерацией

Уже есть реальные планы Московской агломерации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор столичного Центра урбанистики Сергей Капков заявил о том, что к 2050 году в состав Московской агломерации могут войти как минимум пять региональных столиц ЦФО - Тула, Калуга, Рязань, Тверь и Владимир.

Более радикально объединение в центре России видит эксперт издания «Акценты» Дмитрий Еловский: «Уже через 30-40 лет сформируется большая агломерация Москва - Санкт-Петербург с населением в 50-60 млн человек. Все регионы между двумя этим городами будут постепенно интегрироваться в единое пространство».

Вероятно, состояние дорожного полотна в Рязани после этого изменится. Но пока она заняла предпоследнее место в рейтинге качества дорог России.

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