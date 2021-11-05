Рязань заняла предпоследнее место в рейтинге качества дорог России. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Рязань заняла предпоследнее место в рейтинге качества дорог России, оставив после себя только Смоленск. Сразу после Рязани, что тоже говорит о плачевном состоянии дорожного хозяйства, идут Владивосток, Томск, Кострома, Брянск и другие города. Об этом сообщает «ПГ» со ссылкой на исследования, которые в сентябре-октябре 2021 года проводили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ совместно с компанией «Ингосстрах».

Во время исследования респонденты оценивали состояние дорожного полотна в городе и на прилегающих территориях, работу ДПС и общественного транспорта, а также вероятность попадания в автомобильный затор (пробку) и ДТП.

К слову, высших оценок качества дорог удостоились города Грозный, Белгород, Саранск, Якутск, Магнитогорск и другие.

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