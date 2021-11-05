Сбитая на улице Дзержинского 20-летняя беременная рязанка может потерять ребенка

На пешеходном переходе, расположенном на улице Дзержинского, «Лада Веста» сбила двух пешеходов – 20-летнюю девушку и 28-летнего парня. Как сообщает YA62 со ссылкой на источник в экстренных службах, девушка была беременна.

«В результате дорожного происшествия пострадавшую с закрытой травмой живота и угрозой прерывания беременности доставили в Рязанский областной клинический перинатальный центр», - говорится в сообщении.

ДТП произошло 4 ноября в 18:35. Молодые люди шли по «зебре», когда попали под колеса «Лады». За рулем машины находился 37-летний рязанец.

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