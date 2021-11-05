В день почитания Казанского образа Богоматери в рязанский храм вернулась древняя икона

Фото: Рязанская епархия.

4 ноября, в день почитания Казанской иконы Богородицы, в селе Большое Жоково Рыбновского района произошло маленькое чудо. Спустя 80 лет после разорения местной церкви в храм вернулась древняя икона – Казанский образ Богородицы.

Рязанская епархия сообщает, что икона вплоть до 1942 года находилась в Тихвинском храме, а после закрытия и разорения церкви была укрыта местными жителями – верующими супругами Никифором и Ириной. Образ они передали своим потомкам, которые, в свою очередь, также бережно хранили реликвию.

Позже храм в селе восстановили, и вот в год 160-летия со дня постройки церкви жители решили вернуть древний образ.