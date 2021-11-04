И.о. главы администрации Клепиковского района стал Денис Ефанов

Денис Ефанов стал исполнять обязанности главы администрации Клепиковского района Рязанской области.

Денис Ефанов стал исполнять обязанности главы администрации Клепиковского района Рязанской области. Он является одним из заместителей руководителя в структуре местной исполнительной власти, курирует блок градостроительной деятельности и муниципальной собственности.

В новом статусе Ефанов поздравил жителей с Днем народного единства, еще чуть ранее – с Днем работников автомобильного транспорта.

Ранее возглавлявший администрацию Клепиковского района Николай Крейтин умер 19 октября в возрасте 45 лет. Его похороны состоялись 21 октября с участием губернатора Николая Любимова.