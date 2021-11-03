Волонтеры обнаружили тело 29-летнего рязанца, пропавшего в конце сентября

В Рязанской области завершились поиски 29-летнего жителя Сапожковского района, который бесследно исчез 21 сентября 2021 года.

«3 ноября добровольцы поисково-спасательного отряда «Мещера» вместе с полицейскими межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» участвовали в поиске мужчины. Результатом проведенных мероприятий стало обнаружение добровольцами «Мещера» тела пропавшего», - говорится в сообщении.

В настоящее время Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа.

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